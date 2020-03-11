Хоккеисты "Юности" выиграли у "Динамо-Молодечно" в первом матче полуфинальной серии Кубка Президента

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дважды проигрывая по ходу игры, хоккеисты "Юности" победили "Динамо-Молодечно" в первом матче полуфинальной серии Кубка Президента. Поединок на "Чижовка-Арене" завершился в пользу многократных чемпионов Беларуси со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Болельщики, пришедшие поддержать команды, вряд ли пожалели об этом. Обе дружины сделали ставку на острую, атакующую игру с обилием голевых моментов. Несмотря на это, первого взятия ворот пришлось ждать достаточно долго. На 18-й минуте матча отличился Герман Нестеров. Однако вели в счете подопечные Дмитрия Кравченко недолго. Прошло чуть более минуты - и Даниил Бокун сравнял счет.

Во втором периоде атакующая игра с обоюдными шансами на успех продолжилась. Сначала Игорь Мартынов вывел "зубров" вперед, но удержать победный для себя счет молодечненские хоккеисты не смогли. Денис Цыганов и Иван Дроздов, забросив по шайбе, вывели "Юность" вперед. Счет мог стать еще более крупным, но Михаил Стефанович не реализовал буллит, который назначили за его снос возле ворот "Динамо-Молодечно".

В третьем периоде, несмотря на старания игроков обоих клубов, счет так и не изменился. "Юность" повела в серии до четырех побед - 1:0.

Завтра, 12 марта, в борьбу на полуфинальной стадии Кубка Президента вступят гродненский "Неман" и "Шахтер" из Солигорска.-0-

Фото Сергея Шелега