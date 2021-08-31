Хоккеисты "Юности" выиграли у "Гомеля" в матче первого игрового дня чемпионата Беларуси

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральном матче стартового игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею столичная "Юность" выиграла у "Гомеля" в овертайме со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В споре чемпионов и вице-победителей чемпионата страны прошлого сезона гомельчане отличились первыми. На восьмой минуте игры шайбу забросил Евгений Григоренко, которому ассистировал Игорь Ревенко. "Юность" приложила немало усилий, для того чтобы отыграться, стараясь запереть соперников в их зоне и поразить ворота Андрея Грищенко. Впрочем, "рыси" не тушевались и отвечали атакой на атаки соперников. Однако, несмотря на старания игроков двух дружин, до перерыва счет не изменился.

Во втором периоде игра продолжила носить весьма упорный характер. То одна, то другая дружина угрожали воротам друг друга, однако хоккеистам не хватало точности в завершающей стадии атак. Казалось, что до сигнала об окончании данного отрезка игры ситуация не изменится. Однако на 40-й минуте игры столичной "Юности удалась голевая атака. Взятие ворот получилось несколько курьезным. Вратарь "Гомеля" потерял шайбу из вида и пропустил гол после подставления Владимира Ровбы. Каучуковый диск опустился в сетку ворот за спиной Андрея Грищенко.

В третьем периоде зрители результативных атак не увидели, и игра перетекла в овертайм. Обмен атаками продолжился и незадолго до конца овертайма решающую шайбу забросил игрок "Юности" Всеволод Кашкар.

В еще одном матче первого игрового дня "Динамо-Молодечно" смогло выиграть у "Могилева" со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). У победителей отличились Александр Каракулько (28-я минута) и Максим Слыш (55-я минута). В рядах "львов" на 36-й минуте отличился Дмитрий Корелов.-0-