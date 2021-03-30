Хоккеисты "Юности" вышли в финал Кубка Президента

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли жлобинский "Металлург" со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф и вышли в финал Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч на "Чижовка-Арене" проходил с преимуществом хозяев льда, которые с первых минут матча дали понять о серьезности своих намерений. Атаки "Юности" достигли цели на шестой минуте матча. Шайбу в ворота Дмитрия Мильчакова отправил Евгений Оксентюк, которому помог отличиться Александр Китаров. Жлобинчане пробовали отыграться, но защита минчан действовала практически без ошибок. Отметим, что Евгений Оксентюк мог увеличить счет в пользу своей команды, но не реализовал буллит, а затем шайбу в его исполнении не засчитали судьи.

Тем не менее после перерыва игроки "Юности" добились своего. На 26-й минуте встречи результативным броском старания партнеров по команде завершил Михаил Стефанович, которому ассистировал Андрей Антонов. Через три минуты игрок "стальных волков" Евгений Соломонов подарил своей команде надежду, заставив капитулировать Сергея Большакова, но большего жлобинчане достичь не смогли.

Минчане же в третьем периоде смогли отличиться еще дважды. На 43-й минуте гол записал на свой счет Максим Рассейкин. Жлобинчане пытались спастись, но тайм-аут, взятый Анатолием Степанищевым, и другие меры, предпринятые тренерским штабом "стальных волков", результатов не принесли. Напротив, в ворота, покинутые Дмитрием Мильчаковым, четвертую шайбу забросил форвард минчан Максим Парфеевец.

Таким образом, Кубок Президента оспорят минская "Юность" и "Гомель".-0-