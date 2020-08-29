Хоккеисты "Юности" вышли в финал Кубка Салея-2020

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская "Юность" обыграв молодечненское "Динамо" вышло в финал Кубка Салея-2020. Матч завершился в пользу действующих обладателей трофея, которые были лучшими в серии буллитов - 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После того как время матча прошло экватор первого периода, молодечненцы встрепенулись и начали более активно угрожать воротам минчан и более рачительно относились к опасным моментам. Итогом этих атак стали две шайбы в исполнении Дмитрия Амброжейчика и Ивана Литвинова.

Второй период начался для "Юности" с игры в большинстве, которое эффектно реализовал Евгений Ногачев, сокративший разницу в счете. После этого команды начали действовать на встречных курсах.

В дебюте третьего периода минчане сравняли счет. Роман Таталин, выйдя на удобную для броска позицию "прошил" голкипера "Динамо" Алексея Колосова. После этого команды сделали ставку на аккуратную игру от обороны. Столь же закрыто они действовали и в овертайме.

В итоге, судьба встречи решилась в буллитной серии. Более точны были хоккеисты "Юности". Точные броски на счету Всеволода Кашкара и Станислава Лопачука.

Первыми участниками финала стали хоккеисты минского "Динамо", которые обыграли в полуфинале соперников из "Гомеля" с результатом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).

В воскресенье, 30 августа, хоккеисты "Гомеля" и "Динамо-Молодечно" сойдутся в споре за бронзу (13.00), а минские динамовцы и "Юность выяснят отношения в решающем поединке (17.00).

Чаще всего обладателем почетного трофея становилась столичная "Юность". На ее счету шесть викторий. Пять побед в турнире у "Гомеля". Хоккеисты "Динамо" первенствовали дважды - в 2005 и 2006 годах.-0-