Хоккеисты "Юности" вышли в полуфинал плей-офф Кубка Президента

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграв оршанский "Локомотив" в шестом матче четвертьфинальной серии со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), вышли в следующий раунд розыгрыша Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане сыграли очень собрано, и в каждом из периодов смогли огорчить голкипера "железнодорожников", тогда как Игорь Брикун был в этот вечер непробиваем и записал на свой счет очередной шатаут. В составе многократных чемпионов Беларуси шайбы забросили Максим Парфеевец, Максим Мальцев и Дмитрий Колготин.

А вот с победителем четвертьфинальной пары "Динамо-Молодечно" - "Гомель" придется повременить. "Рыси" смогли обыграть "зубров" в домашней встрече со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) и сравняли счет в серии до четырех викторий (3:3).

Первыми успеха добились молодечненские хоккеисты. На пятой минуте после передач Артема Волкова и Павла Печура отличился Игорь Мартынов. Но гомельчане не сложили руки, найдя в себе силы не только отыграться, но и выйти вперед. Взятия ворот на свой счет записали Игорь Ревенко, Юрий Кокшаров и Александр Скоренов, установивший окончательный счет. Таким образом, командам предстоит седьмой матч, который пройдет в Молодечно 9 марта.

Помимо "Юности", путевки в полуфинал Кубка Президента себе обеспечили солигорский "Шахтер", обыгравший жлобинский "Металлург" и гродненский "Неман" оставивший не у дел хоккеистов "Могилева".