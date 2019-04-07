Хоккеисты "Юности" вышли вперед в финальной серии чемпионата Беларуси

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" вышли вперед в финальной серии чемпионата Беларуси с гродненским "Неманом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом гостевом поединке подопечные Михаила Захарова одолели действующих чемпионов страны со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). В первом периоде Александр Когалев вывел "Юность" вперед. В начале второй двадцатиминутки Алексей Бадун реализовал численное преимущество и восстановил равновесие в счете, а на старте заключительной трети матча Павел Развадовский забросил победную шайбу, установив окончательный результат - 2:1 в пользу минчан. "Юность" ведет 2:1 в финальной серии до четырех побед.

Команды вновь встретятся 8 апреля в гродненском Ледовом дворце.

В двух стартовых поединках на льду минской "Чижовка-Арены" соперники обменялись победами в овертаймах: сначала успех был на стороне "Юности" - 4:3, затем "Неман" взял реванш - 2:1.-0-