Хоккеисты Канады и Финляндии вышли в полуфинал ЧМ-2021 в Латвии 

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по хоккею в Риге сыграны оставшиеся четвертьфинальные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В споре российских и канадских хоккеистов сильнее были североамериканцы - 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). В команде из соседней страны шайбу записал на свой счет Евгений Тимкин, отличившийся на 35-й минуте встречи. Канадцы ответили взятием ворот на 46-й минуте. Большинство реализовал Адам Хенрик. В дальнейшем обе дружины могли не раз увеличить счет в свою пользу. Однако реализация опасных моментов оставляла желать лучшего и матч продолжился в овертайме. Тут судьба благоволила канадцам, нападающий которых Эндрю Манджапане установил окончательный счет матча.
Россияне потерпели четвертое поражение подряд от канадцев в рамках чемпионатов мира по хоккею с шайбой.
В еще одном матче вечерней части игрового дня турнира в Риге, сборная Финляндии разобралась с соперниками из Чехии -1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Ключевой момент матча случился на 33-й минуте. Старания партнеров по команде завершил голом Ере Инала, которому ассистировали Ииро Пакаринен и Петри Контиола.
Таким образом, в полуфинальных поединках чемпионата мира-2021 сыграют США-Германия и Канада-Финляндия.
Поединки данной стадии планетарного форума пройдут 5 июня. Финал иматч за третье место состоится 6 июня.
Напомним, что действующими чемпионами мира являются хоккеисты сборной Финляндии.-0-