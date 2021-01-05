Хоккеисты Канады и США вышли в финал молодежного чемпионата мира

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На молодежном чемпионате мира по хоккею в канадском Эдмонтоне определились участники медальных поединков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинале хоккеисты канадской "молодежки" неожиданно легко взяли верх над российскими сверстниками - 5:0.

В финальном матче за чемпионский титул канадцы встретятся с командой США, которая в упорнейшей борьбе одолела сборную Финляндии со счетом 4:3. Победную шайбу американский форвард Артур Калиев забросил, когда до окончания третьего периода оставалось чуть больше минуты.

За бронзовые награды поспорят хоккеисты России и Финляндии. Обе медальных встречи состоятся в ночь на среду по белорусскому времени.

На прошлом молодежном чемпионате планеты, проходившем в Чехии, золото завоевала команда Канады, победившая в финале россиян (4:3), а обладателями бронзы стали шведы, одолевшие в игре за третье место финнов (3:2).-0-