Хоккеисты Канады в результативном матче обыграли Словакию на чемпионате мира

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Канады в результативном матче обыграли Словакию со счетом 6:5 на чемпионате мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева турнира уверенно начали встречу и повели - 2:0. Североамериканцы сумели еще до первого перерыва отыграться, а после отдыха болельщики в Кошице увидели еще пять голов. Канадцам к середине второго периода вновь уступали 2:4, но реализовав большинство и уверенно сыграв на пятачке, они перехватили преимущество - 4:4. Шайба с острого угла Троя Стечера (5:4) и вовсе заставил словацкую команду заменить голкипера.

В заключительные двадцать минут встречи хозяевам чемпионата удалось сделать цифры на табло равными - 5:5, а за две секунды до окончания третьего периода Марк Стоун использовал численное большинство Канады, отправив шайбу в ближнюю от голкипера "девятку" ворот.

Турнирное положение группы А: Финляндия - 7 (3), Германия - 6 (2), Канада - 6 (3), США - 5 (3), Словакия - 3 (2), Дания - 2 (2), Франция - 1 (2) , Великобритания - 0 (2).

В группе В сборная Швеции добилась второй победы подряд на турнире. "Тре крунур" победили Норвегию - 9:1.

Турнирное положение группы В: Россия - 9 очков матча (3), Швейцария - 6 (2), Чехия - 6 (3), Швеция - 6 (3), Латвия - 3 (2), Норвегия - 0 (3), Австрия - 0 (2), Италия - 0 (2).-0-