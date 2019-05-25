Хоккеисты Канады вслед за финнами вышли в финал чемпионата мира

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Канады стали вторыми финалистами 83-го чемпионата мира, который проходит в Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном поединке против чехов канадцы сразу захватили инициативу и открыли счет на 6-й минуте после броска Марка Стоуна. Во втором периоде Дарнелл Нерс и Пьер-Люк Дюбуа забросили еще две шайбы в ворота Патрика Бартошака, а в заключительной трети матча у канадцев отличились Кайл Террис и Томас Чабот, единственную шайбу у чехов забросил Томаш Загорны. Канада победила 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).

До этого в первом полуфинале сборная Финляндии сенсационно победила одного из главных фаворитов турнира команду России со счетом 1:0.

Таким образом, 26 мая в решающем матче за чемпионской титул в столице Словакии сыграют хоккеисты Финляндии и Канады (начало игры в 21.15). В поединке за бронзу встретятся команды России и Чехии (16.45).

В прошлом году в Дании чемпионами планеты стали хоккеисты Швеции, одолевшие в финале швейцарцев со счетом 3:2 в серии послематчевых буллитов.

Бронзу завоевала сборная США, взявшая верх над канадцами - 4:1.-0-