Хоккеисты Канады вышли в финал чемпионата мира в Риге

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Канады стали первыми финалистами чемпионата мира в Риге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинальном поединке канадцы обыграли команду США со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Канадцы вышли вперед на 3-й минуте после точного броска Брендона Пирри. После этого американцы захватили инициативу и за три минуты до первого перерыва Колин Блэквелл восстановил равновесие в счете. На 5-й минуте второй двадцатиминутки "кленовые листья" снова вышли в лидеры после гола Эндрю Манджапане. В оставшееся до второго перерыва время обе команды имели немало возможностей поразить ворота, но результат не изменился. В самом начале заключительного периода соперники обменялись голами - сначала Эндрю Манджапане забросил свою вторую шайбу, а потом форвард американцев Александр Хмелевский вновь сократил разрыв до минимума. В конце встречи американцы, пытаясь перевести игру в овертайм, заменили вратаря шестым полевым игроком, но пропустили четвертую шайбу, которую забросил Джастин Данфорт.

Во втором полуфинальном поединке сборная Финляндии встретится с хоккеистами Германии. На предварительном этапе финны одолели немцев со счетом 2:1.

Финальный поединок 84-го планетарного хоккейного форума и матч за бронзовые награды состоятся в латвийской столице завтра. Сборная Беларуси выступила в Риге неудачно, заняв предпоследнее, 15-е место.

На прошлом чемпионате мира, проходившем в 2019 году в Словакии, золото завоевали финские хоккеисты, победившие в финале канадцев с результатом 3:1. В поединке за бронзу россияне одолели чехов в серии послематчевых буллитов - 3:2.-0-