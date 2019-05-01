Хоккеисты Казахстана одержали вторую победу на чемпионате мира

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Казахстана одержали вторую победу на чемпионате мира в Нур-Султане, взяв верх над Литвой - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В единственном сегодняшнем матче хозяева турнира, считающиеся главными фаворитами, встретили упорнейшее сопротивление со стороны литовцев. Команда Казахстана открыла счет в середине первого периода после точного броска Дастина Бойда, реализовавшего численное преимущество, а во второй двадцатиминутке Никита Клещенко удвоил преимущество. В начале третьего периода защитник литовской дружины Арвидас Домейка сократил разрыв до минимума, а за 39 секунд до сирены, когда голкипер литовцев Лауринас Лубис бросился меняться на полевого игрока, защитник хозяев Даррен Диц броском из своей зоны забил третью шайбу. На старте соревнований казахстанцы переиграли словенцев со счетом 3:2.

Турнирное положение после двух туров: Республика Корея - 6 очков (разница шайб - 10-4), Беларусь - 6 (7-4), Казахстан - 6 (6-3), Литва - 0 (4-7), Словения - 0 (5-8), Венгрия - 0 (2-8).

Сборная Беларуси свой третий поединок проведет 2 мая против команды Словении (начало в 13.00). В первом матче подопечные Андрея Сидоренко, уступая литовцам по ходу встречи 0:2, сумели выиграть со счетом 4:3, а затем победили венгров - 3:1. Также в четверг литовцы сыграют с венграми, а казахстанцы с корейцами.

По итогам соревнований в столице Казахстана путевки в элитный дивизион получат две лучшие команды.-0-