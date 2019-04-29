Хоккеисты Казахстана победили словенцев на чемпионате мира

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Казахстана победили команду Словении со счетом 3:2 (3:0, 0:2, 0:0) на чемпионате мира в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева турнира очень активно начали игру и в первом периоде трижды поразили ворота соперников. Во второй трети словенцы действовали более собранно и незадолго до второго перерыва сократили разрыв до минимума - 2:3. В заключительной двадцатиминутке словенские хоккеисты приложили немало усилий, чтобы сравнять результат, но подопечные белорусского наставника Андрея Скабелки сумели отразить все атаки и победили.

Сегодня в казахстанской столице состоялись еще два поединка первого тура. Белорусы, уступая литовцам по ходу встречи 0:2, сумели выиграть со счетом 4:3. Сборная Республики Корея уверенно переиграла хоккеистов Венгрии - 5:1.

Во второй день соревнований, 30 апреля, белорусская сборная встретится с Венгрией, а корейцы сыграют со словенцами.

По итогам соревнований в казахстанской столице путевки в элитный дивизион получат две лучшие команды.-0-