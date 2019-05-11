Хоккеисты Латвии обыграли сборную Австрии на ЧМ в Словакии

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Латвии обыграли сборную Австрии со счетом 5:2 на чемпионате мира в Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты сыграли матч в Братиславе в группе В. Открыл счет в первом периоде на 14 мин. 39 сек. австрийский нападающий Михаэль Раффль, меньше минуты понадобилось латвийскому игроку Рудольфу Балцерсу, чтобы сравнять счет - 1:1. Закрепили успех товарища по команде в третьем периоде Лаурис Дарзиньш, Родриго Аболс и Гинтс Мейя - 4:1. Спортсмен из Австрии Рафаэль Хербургер попытался отыграться, взяв ворота соперников на 55 мин. 44 сек., но через минуту латвийский хоккеист Рональд Кениньш забросил шайбу.

В группе А серебряный призер Олимпийских игр - 2018 сборная Германии обыграла хоккеистов из Великобритании - 3:1.

Завершится второй день чемпионата мира матчем в группе А Словакия - Финляндия (21.15), в группе В сыграют Норвегия - Чехия (21.15).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче 2018 года подопечные Рикарда Гренборга со счетом 3:2 переиграли Швейцарию.-0-