Хоккеисты Латвии уступили Швейцарии на ЧМ в Словакии

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Латвии уступили Швейцарии со счетом 1:3 на чемпионате мира в Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Братиславе прошла на высоких скоростях с большим количеством опасных моментов, но обилия голов болельщики не увидели. Надежно действовали голкиперы обеих сборных. Счет в матче удалось открыть лишь в средине второго периода. Грегори Хофманн уверенно реализовал свой бросок и вывел швейцарцев вперед - 1:0. Еще до отдыха латвийцы смогли реализовать большинство. Автором гола стал Микс Индрашис - 1:1.

В третьем периоде латвийцы имели несколько шансов выйти вперед при игре в большинстве, но не использовали эти моменты. Под занавес игры швейцарцы сделали наброс шайбы на пятачок ворот Элвиса Мерзликинса, и Нико Хишер вывел свою команду вперед - 2:1. Окончательный счет швейцарцы установили после точного броска в пустые ворота латвийцев.

Сборная Швейцарии является серебряным призером мирового форума 2018 года, и в 2020-м станет хозяином следующего планетарного турнира. В 2021 году Латвия совместно с Беларусью примет также чемпионат мира по хоккею.

Турнирное положение группы В: Россия - 6 (2), Чехия - 6 (2), Швейцария - 6 (2), Швеция - 3 (2), Латвия - 3 (2), Норвегия - 0 (2), Австрия - 0 (2) Италия - 0 (2).

В матче группы А сборная Канады уверенно переиграла Великобританию - 8:0.

Турнирное положение: Финляндия - 6 очков (2 матча), Германия - 6 (6), Канада - 3 (2), Словакия - 3 (2), США - 3 (2), Дания - 2 (2), Франция - 1 (2) , Великобритания - 0 (2).

Чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе продолжится 13 мая четырьмя интересными противостояниями: в 17.15 сыграют в Кошице США - Финляндия, а в Братиславе встретятся Россия - Чехия, в 21.15 на лед выйдут Словакия против Канады (Кошице), Швеция и Норвегия сыграют в Брастиславе.-0-