Хоккеисты Латвии выиграли серебро минского ЧМ по хоккею в первом дивизионе

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Латвии победив сверстников из Норвегии со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) обеспечила себе серебро молодежного чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе, который завершается сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча проходила с ощутимым преимуществом подопечных Карлиса Зирниса. Однако открыть счет латвийцы смогли лишь во втором периоде. Точным броском отметился Рихардс Гринбергс, которого точными пасами вывели на удобную для взятия ворот позицию Янис Сванембергс и Микс Тумановс.

После этого взятия ворот латвийская сборная продолжила контролировать ситуацию на площадке. Впрочем, без опасных моментов у ворот Яниса Вориса не обходилось. Однако они к изменению счета не привели. На 49-й минуте матча пришло время отличиться для Рудольфса Полкса. Норвежцы доигрывали матч вшестером, сняв с игры вратаря. Но финальный штурм им не удался. В заключительной встрече чемпионата белорусы сыграют со сверстниками из Дании. -0-

Фото Сергея Шелега