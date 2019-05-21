Хоккеисты сборной Латвии завершили чемпионат мира победой над Норвегией, Словакия по буллитам одолела Данию

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Латвии завершили выступление на чемпионате мира победой над Норвегией со счетом 4:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Братиславе уже не имел серьезного турнирного значения: норвежцы и латвийцы не вышли в плей-офф, в котором сыграют четыре лучшие команды группы В. Сорок минут игры завершись вничью - 1:1, а в третьем периоде Янис Якс и Рихардс Мариенс дважды забросили и обеспечили своей сборной комфортное преимущество - 3:1. Окончательный счет установил Роналдс Кениньш. Наиболее результативным игроком у победителей стал Микс Индрашис, который забросил одну из четырех шайб и сделал две голевые передачи.

Рига и Минск станут организаторами чемпионата мира в элитном дивизионе в 2021 году. Сборная Беларуси вернулась в класс сильнейших и в 2020 году сыграет на мировом форуме в Швейцарии.

Турнирное положение группы В: Россия - 18 (6), Чехия - 18 (7), Швеция - 15 (6), Швейцария - 12 (7), Латвия - 9 (7), Норвегия - 6 (7), Италия - 2 (7), Австрия - 1 (7).

В группе А команда Словакии только в серии буллитов обыграла Данию - 2:1. Решающий бросок у победителей на счету Михала Кристофа.

Турнирное положение группы А: Финляндия - 16 очков (7 матчей), Канада - 15 (6), Германия - 15 (7), США - 14 (6), Словакия - 11 (7), Дания - 6 (7), Великобритания - 2 (7), Франция - 2 (7).

Групповая стадия чемпионата мира в Словакии завершится сегодня матчами Канада - США и Россия - Швеция, после которых станут известны пары 1/4 финала турнира.-0-