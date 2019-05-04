Хоккеисты Литвы одержали первую победу на чемпионате мира в Нур-Султане

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Литвы одержали первую победу на чемпионате мира, который проходит в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После трех поражений кряду сегодня литовцы взяли верх над командой Республики Корея со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

В 14.30 на льду "Барыс Арены" начнется встреча двух главных фаворитов турнира хоккеистов Беларуси и Казахстана. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию игры.

Обе сборные лидируют в турнирной таблице в дивизионе I, одержав по три победы. Белорусы были сильнее Литвы (4:3), Венгрии (3:1) и Словении (4:1). Сборная Казахстана, которую возглавляет белорусский тренер Андрей Скабелка, обыграла Словению (3:2), Литву (3:1) и Республику Корея (4:1). Победитель сегодняшнего противостояния белорусских и казахстанских хоккеистов досрочно обеспечит себе выход в элитный дивизион чемпионата планеты.

Турнирное положение: Беларусь - 9 очков (3 матча), Казахстан - 9 (3), Республика Корея - 6 (4), Словения - 3 (4), Литва - 3 (4), Венгрия - 3 (4).

Две лучшие команды по итогам турнира, который завершится 5 мая, получат повышение в классе и в 2020 году сыграют в элите мирового хоккея.-0-