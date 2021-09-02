Хоккеисты "Локомотива" победили рижское "Динамо" в стартовом поединке чемпионата КХЛ

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ярославского "Локомотива", главным тренером которого работает белорусский специалист Андрей Скабелка, победили рижское "Динамо" в стартовом поединке чемпионата КХЛ со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победа далась "железнодорожникам" с большим трудом. Уже на третьей минуте матча они оказались в роли отыгрывающихся. Рудольф Червены, воспользовавшись передачей Лукаша Радила, вывел рижан вперед. Через семь минут динамовцы удвоили свое преимущество. Шайбу забросил Мартиньш Карсумс.

Однако голы не надломили хозяев площадки. На 13-й минуте защитник Рушан Рафиков сократил отставание от латвийской команды. Во втором периоде Максим Осипов сравнял счет, а за семь минут до финальной сирены Павел Кудрявцев вывел "Локомотив" вперед, установив окончательный счет матча.

Из других матчей сегодняшнего игрового дня отметим победу "Ак Барса" над хельсинкским "Йокеритом" - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Кроме того, петербургский СКА одолел череповецкую "Северсталь" - 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). Напомним, что именно с дружиной из Череповца 5 сентября сыграет свой второй матч выездной серии минское "Динамо".

В еще одном матче дня нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над пекинской командой "Куньлунь Ред Стар" - 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).-0-