12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" стали последними четвертьфиналистами плей-офф Кубка Гагарина. Подопечные Ильи Воробьева в шестом матче серии обыграли казахстанский "Барыс" - 5:3 (0:0, 2:2, 3:1) и взяли верх в противоборстве до четырех побед со счетом 4:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде, несмотря на старания хоккеистов обеих команд, счет так и не был открыт, хотя возможности для этого были как у "барсов", так и у "огненных лис".

После перерыва "Металлург" дважды выходил вперед после голов Семена Кошелева и Денниса Расмуссена, но хозяева льда оба раза сравнивали счет. В казахстанской дружине отличились Линус Виделль и Никита Михайлис.

В третьем периоде казахстанцев подвела игровая дисциплина. Обе шайбы в ворота "Барыса" были заброшены, когда хозяева играли в меньшинстве. Своим шансом оформить взятие ворот воспользовались опытнейший Сергей Мозякин и Тэйлор Бэк. Кирилл Панюков отквитал один гол, но большего дружина из Нур-Султана сделать не смогла. Пытаясь отыграться, тренерский штаб "Барыса" снял с игры вратаря, но в итоге хозяева пропустили результативный выпад Сергея Плотникова, установившего окончательный счет матча.

В следующей стадии турнира "сталевары" поспорят за выход в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина с казанским "Ак Барсом". Согласно расписанию, матчи между командами пройдут 17, 19, 23 и 25 марта. При необходимости дополнительные поединки состоятся 27 и 29 марта.-0-