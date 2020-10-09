Хоккеисты "Металлурга" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" по буллитам обыграли екатеринбургский "Автомобилист" в матче чемпионата КХЛ со счетом 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В основное время у победителей отличились Семен Кошелев, Сергей Плотников и Харри Песонен. Решающий буллит реализовал Егор Яковлев. У проигравшей команды, в составе которой играет хоккеист сборной Беларуси Джефф Платт, шайбы забросили Вячеслав Литовченко, Брукс Мэйсек и Алексей Макеев.

Таким образом, была прервана трехматчевая серия побед екатеринбургского клуба. Благодаря данной виктории магнитогорцы поднялись на пятое место в Восточной конференции КХЛ. "Автомобилист" остался третьим.-0-