Хоккеисты "Металлурга" победили "Могилев" в матче чемпионата Беларуси

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты жлобинского "Металлурга" в серии буллитов одолели "Могилев" в последнем домашнем поединке первой части чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 5-й минуте игры в Жлобине хозяев вывел вперед один из их лидеров Алексей Михнов, реализовавший численное преимущество. В конце второго периода лучший бомбардир могилевчан Герман Поддубный восстановил паритет - 1:1. В третьей двадцатиминутке никому из соперников не удалось отличиться, в овертайме результат также не изменился, и только в серии послематчевых буллитов "Металлург" вырвал победу - 2:1.

Играя в гостях у "Гомеля", хоккеисты "Витебска" уступали после двух периодов со счетом 0:2, однако в концовке основного времени сумели сравнять результат, а за две секунды до окончания овертайма Александр Левко принес витебчанам сверхволевую викторию - 3:2.

В заключительном поединке первой стадии регулярного чемпионата оршанский "Локомотив" уверенно переиграл у себя дома новополоцкий "Химик" с результатом 4:1.

Теперь 12 клубов экстралиги разделятся на две шестерки и внутри своих групп проведут еще по 10 игр. Вторая часть первенства пройдет с 20 января по 26 февраля. Первые шесть команд - минская "Юность", "Металлург", "Гомель", солигорский "Шахтер", "Витебск" и гродненский "Неман" - уже обеспечили себе места в плей-офф. Еще два участника нокаут-раунда определятся после квалификационного этапа, в котором сыграют четыре лучших дружины по итогам соревнований второй шестерки. В ней выступят "Динамо" из Молодечно, "Химик", "Локомотив", "Брест", "Могилев" и "Лида".

Лучшим бомбардиром первого этапа стал нападающий "Гомеля" Станислав Кучкин, в активе которого 50 очков (23 гола и 27 результативных передач).-0-