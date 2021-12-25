Хоккеисты "Металлурга" разгромили "Брест" в матче белорусской экстралиги

25 декабря, Минск / Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты жлобинского "Металлурга" обыграли "Брест" с сухим счетом 4:0 в гостевом матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Волки" открыли счет на шестой минуте, когда цели достиг точный бросок Захара Полищука. Во втором периоде в воротах хозяев побывало еще три шайбы. Сначала отличился Александр Тимирев, потом его успех повторил Дмитрий Войтехов, а незадолго до второго перерыва красивую комбинацию гостей эффектно завершил Алексей Михнов. В заключительной двадцатиминутке результат не изменился. Таким образом, у брестчан прервалась серия из трех викторий кряду. Хоккеисты "Металлурга" набрали 56 очков и поднялись на второе место, обойдя солигорский "Шахтер". У лидирующей "Юности" 59 баллов.

Также сегодня замыкающая таблицу "Лида" на своей площадке не устояла перед "Гомелем", уступив с результатом 1:2. Гродненский "Неман" дома не оставил шансов "Могилеву" - 5:1. В этой встрече голевой дубль оформил Александр Малявко.-0-