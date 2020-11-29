Хоккеисты минского "Динамо" проиграли ярославскому "Локомотиву" в матче чемпионата КХЛ

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Хоккеисты минского Динамо уступили ярославскому "Локомотиву" в матче чемпионата КХЛ в овертайме со счетом 2:3(0:1, 0:1, 2:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С первых минут матча "железнодорожники" захватили преимущество и настойчиво атаковали владения Доминика Фурха. Минчане старались не допускать ошибок в обороне, сдерживая натиск хозяев площадки. Впрочем, им порой удавались острые контратаки. Но на девятой минуте поединка "Локомотиву" удалось открыть счет. Отличился Николай Коваленко, вовремя успевший на добивание. После этого взятия ворот ярославцы сделали все, чтобы укрепить свое преимущество в счете. Однако до сигнала на перерыв счет не изменился.

Во втором периоде "Локомотив" продолжил давление на ворота минчан, которые все никак не могли найти себя при игре в атаке. Такая игра принесла ярославцам успех на 37-й минуте встречи. Удвоил преимущество своего клуба Егор Аверин.

В третьем периоде рисунок игры несколько поменялся и минчане смогли найти ключи к воротам хозяев. Сначала Райан Мерфи на 44-й минуте сократил разницу в счете, а на 49-й минуте свое веское слово сказал Егор Шарангович, эффектно отправивший шайбу в ворота Эдварда Паскуале, сыграв в стиле легендарного канадца Уэйна Грецки.

В концовке поединка обе дружины старались склонить удачу на свою сторону, но без овертайма не обошлось.

Дополнительное время встречи прошло под аккомпанемент атак ярославцев. Доминик Фурх несколько раз выручил команду, но после броска Павла Красковского чешский голкипер минчан был бессилен. -0-