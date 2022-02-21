Хоккеисты минского "Динамо" крупно обыграли "Шахтер" в товарищеском матче

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" в Солигорске крупно обыграли местный "Шахтер" в товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Зубры" повели в две шайбы уже к шестой минуте - за гостей отличились Тэйлор Бек и Илья Усов. Солигорчане сумели ответить только в середине второй трети, до минимума отставание сократил Павел Чернов. Однако этот гол так и остался для хозяев единственным, более того, в финальной 20-минутке минчане довели счет до крупного. Сперва чужие ворота поразил Игорь Мартынов, затем дублем отметился Маттиас Теденбю. Итоговый счет - 5:1 в пользу "Динамо".

Следующий товарищеский матч в рамках подготовки к плей-офф КХЛ зубры проведут 23 февраля в столице. В гости к подопечным Вудкрофта приедет уфимский "Салават Юлаев". Встреча на "Минск-Арене" начнется в 13.00.-0-