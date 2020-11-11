Хоккеисты минского "Динамо" крупно обыграли "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" крупно обыграли "Сибирь" в выездном матче чемпионата КХЛ со счетом 6:0 (5:0, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева очень активно начали матч. Уже на первой минуте встречи голкипер минчан Доминик Фурх дважды вступал в игру, выручая свою команду. Впрочем, "зубры" довольно быстро освоились на гостевом льду. На второй минуте при игре в большинстве Бреннан Менелл заставил капитулировать голкипера соперников.

После заброшенной шайбы "Сибирь" попыталась отыграться, но у форвардов новосибирской команды были проблемы с реализацией. У минчан же с этим компонентом было все в порядке. Почин уроженца Миннесоты, выступающего за "Динамо", продолжили Илья Соловьев, Егор Шарангович, Алексей Протас и Илья Усов, которые довели счет до крупного.

Таким образом, "зубры" смогли установить новый рекорд КХЛ по скорострельности, оформив пять шайб в ворота соперников за 10 мин. 57 сек. Предыдущий рекорд принадлежал нижегородскому "Торпедо", хоккеисты которого забросили 5 шайб за 11 мин. 57 сек.

На этом злоключения "снеговиков" не закончились. Во втором периоде Брэндон Козун завершил метким броском комбинацию, которую начали Райан Спунер и Бреннан Менелл.

Третий период прошел под аккомпанемент атак "Сибири", но изменить ситуацию на площадке подопечные Николая Заварухина так и не смогли. Доминик Фурх оформил первый шатаут в форме "Динамо".

Следующий матч команда из Минска проведет 13 ноября в Хабаровске против местного "Амура".-0-