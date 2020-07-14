14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" начали подготовку к сезону, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе столичной дружины.

В ближайшее время команда будет работать в режиме трехразовых тренировок. В связи с противоэпидемиологическими мерами было решено изолировать команду на время учебно-тренировочных сборов. Проживать спортсмены будут в закрытом от посторонних загородном комплексе, а тренироваться на "Минск-Арене" в режиме ограниченного доступа посторонних.

Сейчас ростер "Динамо" находится в стадии формирования, в ближайшее время соглашения с клубом могут заключить еще несколько хоккеистов, переговоры с которыми находятся в финальной стадии. К подготовке команда приступила в текущем составе. В числе тех, кто присоединился к команде, - Франсис Паре и Дэнни Тэйлор, недавно достигшие договоренностей с руководством "Динамо" о пролонгировании контрактов.

Фото ХК "Динамо-Минск"

В связи с коронавирусом некоторые иностранные хоккеисты к началу сбора прилететь в Беларусь не смогли, однако их прибытие ожидается со дня на день.

Легионеры ХК "Динамо-Минск" согласились на понижение зарплаты Клуб благодарен всем игрокам, которые пошли нам навстречу в этом вопросе.

В связи с пандемией коронавируса план подготовки минчан, опубликованный ранее, будет скорректирован. Отменены запланированные спарринги с челябинским "Трактором" и международный турнир в Нур-Султане. В настоящее время прорабатываются другие варианты проведения предсезонных товарищеских матчей.-0-