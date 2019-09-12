Хоккеисты минского "Динамо" начинают домашнюю серию матчем с "Сибирью"

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" после трех выездных матчей сегодня начинают серию из четырех домашних встреч чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой из них динамовцы примут на льду "Минск-Арены" новосибирскую "Сибирь" (начало в 19.10, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Кроме того, подопечные Крэйга Вудкрофта проведут дома еще 3 поединка: 15 сентября с магнитогорским "Металлургом", 18 сентября - с хабаровским "Амуром", 21 сентября - с финским "Йокеритом" из Хельсинки.

Свой 12-й сезон в Континентальной хоккейной лиге "зубры" начали с трех поражений подряд, уступив на своей арене нижнекамскому "Нефтехимику" (2:4) и в гостях московскому "Динамо" (2:3) и "Сочи" (4:5). Только после этого минчане добыли первую победу, обыграв в Москве хоккеистов "Спартака" со счетом 5:4.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ минское "Динамо" занимает сейчас 11-е место, набрав 2 очка, как и ярославский "Локомотив". Впереди московский ЦСКА, у которого 7 зачетных баллов, по 6 очков имеют СКА из Санкт-Петербурга, московское "Динамо" и "Витязь" из Подольска. Турнирную таблицу Восточной конференции возглавляют омский "Авангард" и екатеринбургский "Автомобилист", набравшие по 8 очков.-0-