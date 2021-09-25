Хоккеисты минского "Динамо" начнут домашнюю серию матчем с питерским СКА

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня начнут вторую домашнюю серию матчей регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На льду "Минск-Арены" подопечные Крэйга Вудкрофта примут одного из главных фаворитов лиги питерский СКА (начло игры в 17.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Для "зубров" это лишь третий поединок на своей площадке - до этого они уступили "Автомобилисту" из Екатеринбурга (1:2) и обыграли казанский "Ак Барс" (5:2). Остальные 6 встреч минчане провели на выезде. В последней из них они потерпели крупное поражение в Екатеринбурге от "Автомобилиста" - 3:7. Сейчас минское "Динамо" находится на 7-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 8 очков в восьми проведенных матчах. В активе питерского СКА 12 баллов в девяти встречах и 4-я позиция в таблице. Лидируют московское "Динамо" и "Йокерит" из Хельсинки, имеющие по 16 зачетных баллов.

Восточную конференцию возглавляют уфимский "Салават Юлаев" и "Металлург" из Магнитогорска, также набравшие по 16 очков.-0-