Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Амур" в матче чемпионата КХЛ

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты столичного "Динамо" обыграли "Амур" в матче чемпионата КХЛ. Встреча на льду "Минск-Арены" завершилась в пользу команды Крэйга Вудкрофта - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды не стали со старта форсировать события и демонстрировать высокие скорости. Однако "зубры" смотрелись предпочтительнее. Чаще атаковали и вынуждали соперников нарушать правила. Большинство в первой двадцатиминутке динамовцы ни разу не использовали, однако на игре "Амура" длительное время в обороне у своих ворот сказалось. На исходе восьмой минуты матча вратарь "тигров" потерял свои владения, и Владимир Алистров вывел на убойную позицию Маттиаса Теденбю. Шведский легионер "Динамо" не промахнулся.

После этого гости начали все чаще искать счастья у ворот Алексея Колосова. Минчане, продолжая играть первым номером, относились к своим моментам несколько расточительно. Не смогли переиграть Евгения Аликина Марио Кемпе и Мальте Стремвалль.

После перерыва минчане продолжили активно искать счастья у ворот Евгения Аликина. Но их действиям не хватало точности в завершающей стадии атак.

"Амур" тоже был не прочь сравнять счет, и моменты у гостей белорусской столицы для этого были. Опасно действовал на острие атак "тигров" Давид Томашек. Его броски были как тревожный звонок для обороны минчан. Однако белорусская команда продолжала искать счастья у чужих ворот, несколько подзабыв об обороне собственных. Как итог, пропущенная шайба в большинстве.

"Зубры" пошли большими силами вперед, стремясь наказать гостей при удалении Дмитрия Знахаренко. Экс-игрок "зубров" отправился на скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой.

В итоге на 35-й минуте Александр Шаров с передачи Глеба Зырянова переиграл оставленного без защиты Алексея Колосова.

После того как счет сравнялся, минчане усилили натиск на ворота гостей, но счет до второго перерыва не изменился.

В третьем периоде игра подравнялась. Минчане хоть и создавали больше опасных моментов, но до заброшенных шайб дело не доходило.

Все шло к овертайму, когда на 53-й минуте Мальте Стремвалль, котрому ассистировали Лукас Бенгтссон и Тэйлор Бек, использовал преимущество "зубров" при игре пять на три и вывел их вперед.

Почти сразу после второго взятия ворот минчане могли увеличить преимущество. На 55-й минуте встречи Кирилл Воронин вывел Илью Усова на бросок, но тот не смог подставить клюшку. Затем Евгения Аликина не переиграл Маттиас Теденбю.

Гости незадолго до финальной сирены взяли тайм-аут, но уйти от поражения не смогли.-0-

Фото Сергея Шелега