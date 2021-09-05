5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли череповецкую "Северсталь" в матче чемпионата КХЛ. Подопечные Крэйга Вудкрофта были сильнее со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане начали без раскачки. В первой же атаке на 28-й секунде встречи Лукас Бенгссон поразил девятку ворот соперников метким броском. На этом “зубры” не остановились. Сначала бросок Владислава Еременко принял на себя защитник череповецкого клуба, а затем Владимиру Алистрову не удалось обыграть вратаря "Северстали". Давление принесло свои плоды, и соперники ошиблись еще раз. После этого Маттиас Теденбю отпасовал на Тайлера Граоваца, тот нашел передачей Дениса Мосалева, и воспитанник магнитогорской школы хоккея не промахнулся.

После этого взятия ворот “Северстали” тренерский штаб команды из Вологодской области поменял вратаря, выпустив белоруса Константина Шостака. Хозяева встрепенулись, и на 10-й минуте их старания принесли плоды. После удаления Тайлера Граоваца за задержку соперника прошло не так много времени. “Сталеварам” удалась острая атака, которую завершил точным броском Даниил Вовченко. После этого гола соперники “зубров” воодушевились и провели еще несколько опасных атак, но оборона минчан и Патрик Рыбар стояли стеной на пути оппонентов,не позволив им сравнять счет.

Во втором периоде динамовцы и их соперники начали играть на встречных курсах, но постепенно “Северсталь” перешла на игру первым номером. Минчане остро контратаковали. Однако большого количества голевых моментов у ворот двух команд любители хоккея не увидели. Один из них возник после того как в результате прессинга череповчане потеряли шайбу и Илья Усов на 31-й минуте матча завершил быструю атаку своей команды голом, восстановив разницу в две шайбы. Далее белорусы продолжили действовать с позиции силы, не исgользовав несколько опасных моментов.

В третьем периоде команды начали с удалений. В рядах “Северстали” правила нарушил Якоб Стенквист, а у динамовцев менее чем через минуту на скамейку штрафников отправился Тэйлор Бэк. Но извлечь пользу из игры в неравных составах дружины не смогли.

Затем у “Северстали ” были опасные моменты были у Ильдара Шиксадарова и Никиты Гуслистова. Но сначала хорошо сыграли защитники динамовского клуба, а затем свое мастерство продемонстрировал Патрик Рыбар. Минчане ответили выпадом Марио Кемпе, но тут уже на высоте был Константин Шостак. Незадолго до финальной сирены Лукас Бенгссон блокировал бросок Игоря Гераськина. Впрочем, “зубры” также не раз тревожили голкипера “Северстали “. За полторы минуты до конца поединка наставники череповецкой команды сняли вратаря, чем восспользовался Дмитрий Буйницкий, забросивший в пустые ворота.

Завершит выездную серию команда из Беларуси 7 сентября в Ярославле. Отметим, что игра против "Локомотива", который возглавляет белорусский специалист Андрей Скабелка, пройдет в десятую годовщину авиакатастрофы в аэропорту Туношна, которая привела к гибели команды из города на Волге. В числе погибших были и три белоруса: капитан национальной сборной Руслан Салей, форвард Сергей Остапчук и тренер по физподготовке Николай Кривоносов. Возрожденный "Локомотив" был вынужден провести один сезон в ВХЛ, после чего команда вернулась в КХЛ.-0-