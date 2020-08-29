Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Гомель" и вышли в финал Кубка Салея

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сегодня определяются финалисты розыгрыша Кубка Салея - 2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми участниками финала стали хоккеисты минского "Динамо", которые обыграли в полуфинале соперников из "Гомеля" с результатом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). Счет в этой встрече был открыт на 6-й минуте первого периода, когда ворота хозяев поразил новобранец "зубров" канадский форвард Брэндон Козун.

Гомельчане оказали достойное сопротивление представителю КХЛ, не раз создавая опасные моменты у ворот Доминика Фурха. Однако более высокий класс динамовцев в итоге сказался - отразив многочисленные атаки соперников, подопечные Крэйга Вудкрофта в третьем периоде еще трижды поразили ворота "Гомеля". Шайбы в свой актив записали молодые нападающие Иван Дроздов, Илья Усов и их опытный коллега по амплуа канадский форвард Райан Спунер.

Соперник минчан станет известен вечером после второго полуфинального поединка, в котором действующие чемпионы Беларуси и обладатели Кубка хоккеисты минской "Юности" сыграют с "Динамо-Молодечно".

В воскресенье, 30 августа, команды, проигравшие в полуфиналах, сойдутся в споре за бронзу (13.00), а победители выяснят отношения в решающем поединке (17.00).

Чаще всего обладателем почетного трофея становилась столичная "Юность". На ее счету шесть викторий. Пять побед в турнире у "Гомеля". Хоккеисты "Динамо" первенствовали дважды - в 2005 и 2006 годах.-0-

Фото ФХБ и ХК "Динамо-Минск"