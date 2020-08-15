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Спорт
15 августа 2020, 17:31

Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Гомель" в товарищеской встрече

Фото ХК "Динамо-Минск"
Фото ХК "Динамо-Минск"

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли соперников из "Гомеля" в товарищеской встрече. Матч завершился со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 3:0) в пользу дружины Крэйга Вудкрофта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стоит отдать должное соперникам "зубров", которые не стушевались и дали настоящий бой статусным соперникам из КХЛ. Более того, на 15-й минуте встречи столичные хоккеисты оказались в роли отыгрывающихся. Метким броском счет открыл Александр Скоренов. Минчане искали подходы к воротам соперников, нагнетали обстановку, но гомельские хоккеисты держали удар. На 27-й минуте Александр Скоренов оформил дубль.

Вторая пропущенная шайба послужила для "зубров" сигналом к активизации действий, и в третьем периоде динамовцы всерьез взялись за дело. На 46-й минуте отличился Алексей Протас. Затем "зубры" смогли окончательно взять нити игры в свои руки и не только сравняли счет, но и вышли вперед. Две шайбы, в том числе и оказавшуюся победной, записал на свой счет Александр Коголев.

"Динамо" откроет новый сезон чемпионата КХЛ 3 сентября домашней встречей против финского "Йокерита". Также "зубры" проведут на льду "Минск-Арены" еще три поединка. -0-

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