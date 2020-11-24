24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли ярославский "Локомотив" в матче чемпионата КХЛ. Поединок завершился в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С самого начала встречи команды демонстрировали активную игру с обилием силовой борьбы. Минчане много владели шайбой в атаке, стараясь огорчить соперников. Впрочем, игроки "Локомотива" тоже стремились захватить инициативу, что им удалось в концовке первой двадцатиминутки. Но все же зрители взятия ворот на этом отрезке матча не увидели.

Второй период начался с быстрой атаки динамовцев, которую точным броском завершил Брэндон Козун, для которого эта шайба стала 100-й в матчах КХЛ и 7-й в семи последних поединках минчан, что стало клубным рекордом. В дальнейшем ярославцы попытались сравнять счет, однако шайба при их атаках упорно не шла в ворота. Минская команда в свою очередь сделала ставку на контратаку.

В третьем периоде "железнодорожники" повели длительную осаду ворот минчан, которые допустили лишь одну ошибку и были наказаны заброшенной шайбой. Отличился Егор Коршков. Впрочем, у белорусской команды также были хорошие моменты, но добиться выигрыша в основное время поединка подопечные Крэйга Вудкрофта не смогли. А вот в овертайме "зубры" смогли дожать соперников благодаря точному броску Егора Шаранговича.

Следующий матч "зубры" проведут на "Минск-Арене" 26 ноября. Соперником белорусской дружины станут хоккеисты подмосковного "Витязя".-0-

Фото Андрея Покумейко