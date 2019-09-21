Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Йокерит" в домашнем матче КХЛ

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли финский "Йокерит" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый период хоккеисты провели в равной борьбе. Счет на 27-й мин. открыл защитник "зубров" Кирилл Готовец - 1:0. Поддержал начинания партнера по команде форвард Теему Пулккинен - 2:0. Далее минчане закрепили успех, трижды взяв ворота соперника. Противостояние закончилось в пользу минского "Динамо" - 5:0.

Следующий матч в Континентальной хоккейной лиги "зубры" сыграют в гостях у "Торпедо" (Нижний Новгород).-0-