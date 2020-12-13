Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Кунлунь" в матче чемпионата КХЛ

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" нанесли поражение "Кунлуню" в матче чемпионата КХЛ. Поединок в Мытищах завершился по буллитам в пользу "зубров" со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минская команда начала матч активно, заставляя игроков "Кунлуня" нарушать правила. Другой вопрос, что извлечь выгоду из этих эпизодов хоккеисты Крэйга Вудкрофта не смогли. Ближе к середине первой трети поединка хоккеисты китайской дружины начали чаще напрягать оборону и вратаря динамовцев. В итоге как одна так и другая дружины достигли паритета в бросках и попаданиям в створ ворот, однако заброшенных шайб на данном отрезке матча болельщики не увидели.

После перерыва "зубры" начали более активно искать пути к воротам хозяев площадки. Какое-то время хоккеисты из Поднебесной не могли даже выйти из своей зоны. Впрочем, оборона "Кунлуня" действовала надежно. Да и вратарь драконов ошибок не допускал. Хорошие моменты были у Брэннана Менелл. Не смог замкнуть передачу Владислава Колячонка Райан Спуннер.

Как это часто бывает, ответ от команды в красной форме не заставил себя ждать. После дальнего броска, в сутолоке у ворот Алексея Колосова расторопнее других оказался Иван Николишин, открывший счет.

Пробуя отыграться белорусская команда много атаковала, игроки пробовали огорчить соперников бросками с разных дистанций, но подопечным Крэйга Вудкрофта не хватало точности в завершающей стадии.

Отыграться гости смогли лишь в третьем периоде, когда "зубры" играли в большинстве. Отличился Райан Спуннер. Почувствовав, что Кунлунь может дрогнуть "бело-синие" пошли вперед большими силами. Но увы, на 52-й минуте оборона минчан дала сбой и Хантер Шинкарук разобрался с вратарем минской команды.

В дальнейшем, минчане пробовали отыграться, но их соперники очень плотно действовали в средней зоне и это сказывалось на действиях динамовских нападающих. Ближе к концу встречи гости получили шанс отыграться, оказавшись в большинстве. Покинул ворота вратарь "зубров". Это дало свои плоды. На последней минуте основного времени матча Артем Демков сравнял счет, забросив свою седьмую шайбу в нынешнем сезоне КХЛ.

Судьба поединка не решилась и в овертайме. В серии штрафных бросков точные броски записали на свой счет динамовец Степан Фальковский и игрок "Кунлуня" Лукас Локхарт. После этого игроки обеих дружин долго не могли выявить сильнейшего, пока победную точку для "зубров" не поставил Александр Когалев. -0-