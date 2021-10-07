7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Нефтехимика" в чемпионате КХЛ. Игра в Нижнекамске завершилась в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовый период хоккеисты "Динамо" провели с позиции силы, и уже на 3-й минуте матча Илья Усов воспользовался неаккуратной игрой соперников в средней зоне и, проехав за воротами, протолкнул шайбу в ворота Франса Туохимаа.

После этого гола динамовцы продолжили штурм ворот нижнекамцев. Те сделали ставку на контратаки. Одна из них завершилась опасным моментом у ворот белорусского клуба. Но Патрик Рыбар отвел угрозу.

Минчане продолжили нагнетать ситуацию в зоне соперников. Моменты для того, чтобы отличиться, были у Антона Линдхольма и Тайлера Граоваца. Однако шайбу с позиции центрального нападающего забросил защитник "зубров" Илья Шинкевич на 11-й минуте. Помогли ему Маттиас Теденбю и Тайлер Граовац.

Увы, до перерыва динамовцы не смогли оставить свои ворота в неприкосновенности. "Зубры" играли в меньшинстве, когда на 19-й минуте Егор Попов нанес коварный бросок и шайба "лягушкой" допрыгала за линию ворот минчан.

На этом успехи "Нефтехимика" не закончились. Опасные моменты возникали у ворот Патрика Рыбара регулярно, и на 34-й минуте количество перешло в качество. Лукаш Клок дальним броском сравнял счет.

Атаки "Нефтехимика" продолжились. Однако игрокам команды из Татарстана не хватало точности в завершающей стадии атак. Вдобавок ко всему они пропустили голевой выпад "зубров". На 39-й минуте матча Владимир Алистров отлично сыграл на добивании и вновь вывел свою команду вперед.

Третий период подопечные Олега Леонтьева начали уверенно и вновь восстановили равновесие. На 41-й минуте шайбу забросил Марат Хайруллин. Стоит отметить, что минчане играли в меньшинстве.

"Волки", почувствовав уверенность в своих силах, начали наступление на оборонительные порядки "зубров". Возможности отличиться были у Павла Порядина и Дэна Секстона. Но Патрик Рыбар сыграл уверенно и не допустил неприятностей у своих ворот.

"Динамо" ответило опасным моментом в исполнении Маттиаса Теденбю, но на сей раз Франс Туохимаа сыграл надежно и выручил "волков".

Концовку основного времени матча обе команды провели с оглядкой на свои ворота и не форсируя события.

В овертайме победную точку поставил шведский легионер "Динамо" Марио Кемпе, принесший еще одну викторию белорусской дружине.-0-