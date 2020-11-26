26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли подольский "Витязь" в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде команды показали довольно сумбурную игру с большим количеством потерь. Впрочем, постепенно преимущество перешло к гостям "Минск-Арены", которые попытались застать врасплох Доминика Фурха, однако вратарь белорусской дружины действовал безошибочно. Когда того требовала ситуация, на помощь стражу ворот приходили защитники "зубров". Но на 11-й минуте подмосковная команда пропустила атаку "Динамо". Райан Спунер вкатился в зону соперников, выждал гроссмейстерскую паузу и поразил угол ворот Ильи Ежова.

Гости отыгрались после перерыва на 26-й минуте игры благодаря мастерству Каспарса Даугавиньша, который одним касанием загнал шайбу под перекладину ворот Доминика Фурха. Чешский страж ворот минчан в этой ситуации был бессилен. Впрочем, команду Крэйга Вудкрофта такой ход событий не сломил. В концовке второй трети поединка Егор Шарангович мастерским броском вывел "зубров" вперед.

После второго перерыва прошло совсем немного времени, как гости сравняли счет. Артем Бородкин мощным броском заставил капитулировать Доминика Фурха. Увы, этот успех стал не единственным для хоккеистов "Витязя". Благодаря шайбе Маттиаса Теденбю, воспользовавшегося ошибкой Владислава Колячонка, подмосковная команда вышла вперед.

У минчан хватало моментов, чтобы сравнять счет. Они ускорили игру, добавили агрессивности, начали чаще гостить в зоне соперников. Но Илья Ежов до поры действовал в рамке практически без ошибок. За три минуты до конца основного времени матча он был бессилен после попадания Райана Спунера, оформившего голевой дубль. Последние секунды основного времени матча успеха как "Динамо", так и "Витязю" не принесли, и игра перетекла в овертайм.

В дополнительное время поединка победу минчанам принес великолепно разобравшийся с тремя защитниками и вратарем "Витязя" Роман Горбунов. Это его вторая шайба в этом сезоне КХЛ.

Следующий поединок "зубры" проведут 29 ноября в гостях. Соперниками минчан будет ярославский "Локомотив", который возглавляет белорусский специалист Андрей Скабелка. Далее выездная серия продолжится в Нижнекамске, где 1 декабря минчане померяются силами с местным "Нефтехимиком". Завершится серия 3 декабря поединком в Москве против ЦСКА.-0-