Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Витязь" в выездном матче чемпионата КХЛ

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли подмосковный "Витязь" в выездном матче чемпионата КХЛ. Команда Крэйга Вудкрофта оказалась сильнее соперников из Подольска со счетом 4:2 (1:0, 3:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выдержав стартовый натиск хозяев льда динамовцы начали часто беспокоить вратаря "Витязя" Илью Ежова. В одной из таких атак, на шестой минуте встречи Брендон Козун с острого угла поразил ворота. Соперники пропустившие данный выпад минчан постарались взять ситуацию под свой контроль. Они неоднократно угрожали воротам "зубров", однако сравнять счет смогли лишь во второй трети поединка. На 27-й минуте матча отличился Даниил Пыленков, совершивший меткий бросок от синей линии.

В дальнейшем по ходу второго периода минчане смогли перехватить инициативу. Хозяева часто удалялись. В итоге сначала Роб Клинкхаммер вывел "зубров" вперед, а Алексей Протас и Егор Шарангович меткими бросками упрочили преимущество белорусской команды.

Заключительный период забрал немало нервов у поклонников "бело-синих". Минчане часто удалялись, в том числе и несколько раз выступая в формате три на пять. Один из таких эпизодов завершился голом Джастина Дэнфорта. "Витязь" усилил натиск, но большего подольская дружина добиться не смогла. В рамке ворот "зубров" уверенно действовал Доминик Фурх. Также не сплоховали и защитники "Динамо".

Таким образом, минчане выиграли первый матч в основное время и возвращаются домой с двумя победами в двух матчах гостевой серии. Следующий поединок с участием "зубров" пройдет 19 сентября. В 17.10 на "Минск-Арене" они встретятся с ярославским "Локомотивом". -0-