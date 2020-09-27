27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" одержали пятую подряд победу в чемпионате КХЛ. На сей раз "зубры" одолели челябинский "Трактор" в серии буллитов - 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч прошел в привычном для минчан ключе. В первом периоде счет открыл Артем Демков на 11-й минуте, а еще через пять минут Роб Клинкхаммер увеличил преимущество белорусской дружины. Впрочем, челябинцы на своем льду уступать желанием не горели и приложили все силы, чтобы отыграться. Это им удалось. Во втором периоде Ярослав Косов сократил разницу в счете, а в третьей двадцатиминутке отличился игрок сборной Беларуси в составе "Трактора", Ник Бэйлен.

В овертайме команды больше беспокоились о защите собственных ворот и шайб не забросили. В серии буллитов викторию минчанам принес Артем Демков.

Следующий матч "бело-синие" проведут в Череповце против местной "Северстали".