Хоккеисты минского "Динамо" одержали победу над "Трактором" в первом матче под руководством Андрея Сидоренко

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли челябинский "Трактор" со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) и одержали первую победу под руководством Андрея Сидоренко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, который проходил на "Чижовка-Арене", минчане доминировали и уже на старте первого периода дважды поразили ворота соперников. Новый тренерский штаб произвел изменения в составе. По медицинским показателям не попали в заявку на игру Теему Пулккинен, Александр Китаров и Александр Павлович.

"Динамо-Минск" - "Трактор" (Челябинск) - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Минск. "Чижовка-Арена". 6837 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Готовец, А.Костицын - С.Костицын (к) - Когалев; Лисовец - Хенкель, Казионов - Хауден - Парфеевец; Осипов - Знахаренко, Буйницкий - Ковыршин - Степанов; Дроздов - Волков - Литвинов; Евенко.

"Трактор": Судницин (5.10, Сухачев); Шинин (к) - Бэйлен, Энлунд - Стоа - Томас; Бородкин - Никитин, Глинкин - Полыгалов - Шолохов; Петров - Исаев, Губарев - Рыбаков - Кокуев; Тридчиков - Дугин - Шаров; Хлыстов, Зиновьев.

Шайбы: 1:0 - С.Костицын (Когалев, Уиркош, 0.43), 2:0 - Буйницкий (Ковыршин, Уиркош, 5.10), 2:1 - Бородкин (Глинкин, Полыгалов, 17.50), 3:1 - Волков (Уиркош, Дроздов, 37.57).

Броски: 21 - 30.

Штраф: 4 - 0.

После изменений на тренерском мостике многие болельщики ждут более качественной игры белорусской команды в КХЛ. Капитан динамовцев Сергей Костицын задал тон всей игре. Форвард со средней дистанции поразил ворота соперников, в тренерский штаб которых входит бывший голкипер сборной Беларуси Андрей Мезин. Спустя четыре минуты Дмитрий Буйницкий, поборовшись за шайбу на пятачке "Трактора", увеличил преимущество "зубров" в счете - 2:0. После мощного начала хозяева площадки отдали инициативу и позволили гостям провести несколько опасных атак, одна из которых под занавес периода завершилась взятием ворот - 2:1.

После отдыха хоккеисты "Динамо" вновь чаще владели шайбой, и на 38-й минуте цели достиг бросок Артема Волкова. В заключительные двадцать минут минчане много оборонялись, но смогли выстоять.

Следующий матч минское "Динамо" проведет на "Чижовка-Арене" 14 ноября против магнитогорского "Металлурга", а через два дня встретится с екатеринбургским "Автомобилистом". После 26 игр в активе минчан стало 18 очков.-0-