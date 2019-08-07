Хоккеисты минского "Динамо" одержали победу в первом спарринге межсезонья

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" успешно провели первый контрольный матч межсезонья, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке розыгрыша Кубка губернатора Нижегородской области минчане переиграли клуб "Хумо" из Ташкента со счетом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1). В первом периоде команды обменялись голами, во второй трети динамовцы трижды поразили ворота соперников, пропустив лишь однажды.

В середине заключительной двадцатиминутки ташкентцы сократили разрыв до минимума - 3:4, но тут же "зубры" ответили двумя точными бросками.

В составе победителей по два раза отличился Александр Павлович и Артем Демков, по одной шайбе забросили Дмитрий Знахаренко и Илья Литвинов.

Свой второй матч в Нижнем Новгороде подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 8 августа с московским "Динамо", которое сегодня встретится с нижегородским "Торпедо". 10 августа соперниками минчан станут хозяева турнира торпедовцы, а 11 августа состоятся игры за первое и третье места.

После возвращения из России "зубры" выступят в решающем раунде розыгрыша Кубка Беларуси, который пройдет 17-18 августа в Орше, а с 20 по 25 августа в Риге примут участие в Кубке Латвийских железных дорог.

12-й сезон в Континентальной лиге стартует 1 сентября, в регулярном чемпионате примут участие 24 команды, которые традиционно разделены на Западную и Восточную конференции. Минские динамовцы выступят на Западе в дивизионе Анатолия Тарасова. Первый матч минчане проведут 2 сентября на своей площадке против нижнекамского "Нефтехимика".-0-