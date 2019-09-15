Минское "Динамо" вырвало победу в матче с "Металлургом" на последней минуте 3-го периода

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" одержали победу во втором матче домашней серии нанеся поражение магнитогорскому "Металлургу" со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо-Минск-Металлург (Магнитогорск) – 3:2 (0:0,2:2, 1:0).

Минск. 15 сентября. "Минск-Арена".

ДИНАМО: Энрот; Дерябин – Граньяни (а), А. Костицын – Паре – Принс; Знахаренко – Эллиотт, Мартынов – Шор – Пулккинен; Евенко – Готовец (к), Павлович – Демков – А. Степанов; Павленко – Ковыршин – Когалев; Дюков, Китаров.

МЕТАЛЛУРГ: Кошечкин; Бирюков – Антипин, Козун – Расмуссен – О'Делл; Верещагин – Яковлев, Паршин – Локтионов – Мозякин; Береглазов – Дронов, Кулемин – Неколенко – Любимов; Авраменко – Галузин – Коробкин; Дорофеев.

Голы: 0:1 – 25:18 Козун (Антипин, Мозякин), 1:1 – 26:27 Китаров (Когалев), 2:1 – 27:11 Принс (Готовец), 2:2 – 33:04 Козун ( О'Делл), 3:2 -- 59:27 Костицын (Паре).

Броски: 33:25.

Вбрасывания: 30:20.

Штраф: 14:6

В первом периоде, который завешился безголевой ничьей игра минчан смотрелась. "Зубры" нагнетали ситуацию, стараясь использовать броски с синей линии и добивания. Полезно действовал Андрей Костицын, закрывавший отбор Василию Кошечкину. Увы, шанс открыть счет нападающие "Динамо" упустили как минимум трижды.

Артем Демков после стремительной атки вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть стража ворот гостей. Затем из выгоднейшей позиции не попал в ворота Александр Китаров. Еще один момент упустил Игорь Мартынов, попавший в штангу.

У "лис" впрочем, опасных моментов также хватало. Сначала гости не использовали выход один на один Андрея Локтионова. Еще раз Юнас Энрот выручил хозяев "Минск-Арены" при игре в меньшинстве, парировав бросок Сергея Мозякина.

В во втором периоде команды обменялись результативными атаками. Время матча еще не приблизилось к экватору, когда Брэндон Козан использовал большинство после удаления Андрея Костицына (2 мин+10 мин дисциплинаргого штрафа) и отсутствия на площадке Теему Пулккинена, отбывавшего малое наказание за воспитанника новополоцкого хоккея. Достойный ответ "сталеварам" дали Александр Китаров и Шейн Принс, выведшие "Динамо" вперед. Однако подопечные Петра Воробьева использовали ошибку хозяев, отыгравшись благодаря еще одному голу Козана.

В третьем периоде команды продолжили играть в зрелищный хоккей. Минчане то и дело запирали соперников в зоне, но извлечь какие-тто дивиденды из этого не торопились. Гости опасно огрызались, стараясь использовать ошибки хозяев. В одном из таких моментов Денис Паршин выходя один на один едва не переиграл Энрота, который в третьем периоде выручая "Динамо" трудился не покладая рук. Исход матча стал ясен менее чем за минуту до конца основного времени встречи. Андрей Костицын неотразимо пробил по воротам Кошечкина.

После встречи с "Металлургом" минчане проведут на льду "Минск-Арены" еще два поединка: 18 сентября - с хабаровским "Амуром" и 21 сентября - с финским "Йокеритом" из Хельсинки.

Свой 12-й сезон в Континентальной хоккейной лиге "зубры" начали с трех поражений подряд, уступив дома нижнекамскому "Нефтехимику" (2:4), а в гостях московскому "Динамо" (2:3) и "Сочи" (4:5). Первую победу "зубры" отпраздновали, обыграв в Москве хоккеистов "Спартака" со счетом 5:4, но неудачно начали новую домашнюю серию, уступив "Сибири" (2:3). -0-

Фото Дениса Костюченко