Хоккеисты минского "Динамо" одежали первую победу в чемпионате КХЛ

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" после трех поржений одержали первую победу в новом сезоне КХЛ. Сегодня в Москве минчане обыграли хоккеистов "Спартака" со счетом 5:4 (2:3, 2:1, 1:0), сообщает коррспондент БЕЛТА.

Динамовцы начали игру очень активно и на 8-й минуте Александр Павлович открыл счет, а потом Теему Пулккинен забросил вторую шайбу. Затем инициативу перехватили спартаковцы и к перерыву Яков Рылов, Патрик Херсли и Михаил Юньков вывели хозяев вперед - 3:2. На старте второго период Мартиньш Карсумс увеличил преимущество москвичей, а затем Андрей Костицын и Стефан Эллиот сделали счет равным - 4:4. Незадолго до окончания заключительной трети матча динамовцы получили численный перевес и Михаил Стефанович забросил победную шайбу. В этой встрече ворота "Динамо" впервые защищал 22-летний голкипер Александр Осипков, сменивший опытного шведа Юнаса Энрота.

В стартовом матче 12-го сезона КХЛ "зубры" проиграли в Минске нижнекамскому "Нефтехимику" (2:4), а затем в гостях уступили московскому "Динамо" (2:3) и "Сочи" (4:5).

Следующие 4 матча подопечные Крэйга Вудкрофта проведут на льду "Минск-Арены": 12 сентября с новосибирской "Сибирью", 15 сентября с магнитогорским "Металлургом", 18 сентября с хабаровским "Амуром", 21 сентября с финским "Йокеритом" из Хельсинки.-0-