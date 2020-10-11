Хоккеисты минского "Динамо" одолели рижских одноклубников в матче чемпионата КХЛ

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" рижским рижских одноклубников в матче чемпионата КХЛ. Встреча завершилась по буллитам со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды начали встречу аккуратно, больше думая об обороне собственных ворот и предпочитая лишний раз не обострять игру. Однако постепенно минчане смогли перехватить инициативу и устроить осаду ворот рижского "Динамо". На 10-й минуте встречи Алексей Протас бросил по воротам и шайба оказалась в воротах гостей. Отыгрались они достаточно быстро. Спустя пять минут Зак Митчелл реализовал большинство своей команды.

До перерыва счет не изменился, но во второй трети поединка команды вновь обменялись результативными атаками. Сначала, на 31-й минуте Дмитрий Буйницкий вывел "зубров" вперед, а на 36-й минуте игрок рижского "Динамо" Зак Митчелл оформил голевой дубль вновь огорчив Дэнни Тэйлора.

В третьем периоде минчане продолжили играть в давление и пытаться заставить рижан ошибаться. Гости отбивались, причем не всегда в рамках правил. Одно из удалений привело к заброшенной шайбе в ворота Ильи Проскурякова. Отличился Егор Шарангович. Увы, на этом команды не остановились. Рижанин Зак Митчел к двум шайбам добавил результативную передачу на Константина Комарека. Больше в основное время матча любители хоккея заброшенных шайб не увидели. В овертайме вратари двух дружин также превзошли мастерством полевых игроков. В серии буллитов победную шайбу забросил Роб Клинкхаммер.

Следующий матч минское "Динамо" проведет 16 октября. Домашняя серия "зубров» продолжится поединком с ярославским "Локомотивом", с которым работает белорусский специалист Андрей Скабелка. Матч на льду "Минск-Арены" начнется в 19.10 по белорусскому времени.-0-