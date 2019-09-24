Хоккеисты минского "Динамо" откроют выездную серию в чемпионате КХЛ игрой в Нижнем Новгороде

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня откроют выездную серию чемпионата КХЛ матчем с нижегородским "Торпедо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

После крайне неудачного старта, когда "зубры" потерпели три поражения кряду, в последних трех матчах были одержаны виктории на своей арене. Сейчас минское "Динамо" занимает 8-е место в Западной конференции, набрав 8 очков в 8 проведенных встречах при разнице шайб 24-21. Сегодняшние соперники команды Крэйга Вудкрофта нижегородские торпедовцы занимают 4-е место, имея в своем активе 12 очков после 10 матчей. Лидирует подмосковный "Витязь", у которого 16 зачетных баллов, набранных в 9 встречах. Столько же очков у лидера Восточной конференции КХЛ екатеринбургского "Автомобилиста".

После встречи в Нижнем Новгороде минчане отправятся в Череповец, где 26 сентября встретятся с местной "Северсталью", а затем 28 сентября сыграют в Нижнекамске с "Нефтехимиком". Потом динамовцы вернутся домой и 1 октября примут на льду "Минск-Арены" хоккеистов "Сочи".-0-