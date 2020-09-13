Хоккеисты минского "Динамо" переиграли "Спартак" в гостевом матче чемпионата КХЛ

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили московский "Спартак" в гостевом матче чемпионата КХЛ. "Зубры" взяли верх в овертайме со счетом 4:3 (0:1,3:2,0:0,1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча началась под диктовку игроков "Спартака", которые с первых минут постарались подавить активность минчан. В итоге, именно "красно-белые" открыли счет после результативной атаки Артема Федорова.

Несмотря на старания игроков обеих дружин данный результат до перерыва остался неизменным.

Но после перерыва дела у "зубров" пошли веселее, когда Артем Демков точным броском сравнял счет. Прошло совсем немного времени, и минчане уже были в роли ведущих. Шейн Принс забросил свою первую из двух шайб в этом поединке, воспользовавшись пасом Ивана Лодни.

Правда, "Спартак" быстро отыгрался благодаря точности Сергея Широкова. Казалось бы, минчане дрогнули и после гола Мартина Бакоша уже не смогут вернуться в игру. Однако у Брендона Козуна и Шейна Принса, который оформил в овертайме голевой дубль, на сей счет было свое мнение.

Таким образом, "Динамо" открыло счет гостевым победам в нынешнем сезоне и с хорошим настроением проведет следующий матч против подмосковного "Витязя", который состоится 15 сентября.-0-