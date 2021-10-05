5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили "Ак Барс" в матче чемпионата КХЛ. Матч в Казани завершился в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С первых секунд встречи казанская команда попыталась навязать минчанам выгодный для себя рисунок игры. "Зубры" не стремились идти в атаку, осмотрительно действуя в обороне. Однако до голевых моментов дело дошло далеко не сразу. Вратарь "Динамо" Патрик Рыбар спас свою команду после броска Дмитрия Кагарлицкого на 8-й минуте матча. Игроки "Ак Барса" продолжили атаковать, но счет открыли их оппоненты.

Команды играли в формате 4 на 4, когда на 14-й минуте шведские легионеры "зубров" провели отличную комбинацию, и Маттиас Теденбю, которому помогли Марио Кемпе и Адам Альмквист, поразил ворота Игоря Бобкова. Пропущенная шайба не смутила казанцев, и они продолжили осаду ворот Патрика Рыбара.

В итоге незадолго до финальной сирены Николай Коваленко с передачи Артема Галимова восстановил статус-кво.

Второй период для минчан начался с удаления Владимира Алистрова за задержку соперника клюшкой. Две минуты "зубры" успешно отбивали атаки "барсов". Однако после того как составы подравнялись, на 24-й минуте матча Илья Сафонов вывел казанцев вперед. Ему удалось добить шайбу в ворота Патрика Рыбара с близкого расстояния.

После гола на две минуты в бокс для штрафников отправился Роман Горбунов. "Ак Барс" усилил натиск, и минчанам пришлось очень непросто, но они выстояли. На 28-й минуте им удалась отличная контратака, и Тэйлор Бек смог огорчить вратаря казанской дружины, но хорошо сыграл ее вратарь. Впрочем, ближе к середине этого отрезка матча пружина атак "зубров" распрямилась. Он заперли соперников в их зоне, и Кирилл Воронин сравнял счет броском с острого угла на 33-й минуте. Но удержать этот счет динамовцам было не суждено. Никита Дыняк откликнулся на передачу из-за ворот и вновь вывел "барсов" вперед. Добившись своего, казанская команда несколько снизила градус активности, внимательно играя от обороны и блокируя броски минчан.

Третий период минчане начали неплохой атакой в исполнении Романа Горбунова и Павла Варфоломеева, но до точного броска по воротам Игоря Бобкова на этот раз не дошло.

Но вскоре минчане оказались в меньшинстве из-за нарушения численного состава. Казанцы возможность отличиться упустили, но минчанам удалось воспользоваться ошибкой вратаря хозяев, отпасовавшего точно на клюшку Илье Усову. Игрок "Динамо" таким подарком воспользовался сполна.

Гол не остудил пыл казанцев, которые по прежнему играли первым номером, стараясь решить вопрос о победе в матче, не доводя до дополнительного времени. За три минуты до финальной сирены у них был такой шанс, но Дмитрий Кагарлицкий не переиграл Патрика Рыбара, отметившегося отличным сэйвом.

В оставшееся время до конца основного времени матча счет не изменился, и команды приступили к игре в овертайме. Не прошло и минуты, как "Динамо" удалась голевая атака в исполнении Маттиаса Теденбю, и минчане покинули лед "Татнефть-Арены" с победой.

Следующий матч белорусская команда проведет 7 октября против нижнекамского "Нефтехимика" в гостях.-0-