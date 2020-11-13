Хоккеисты минского "Динамо" победили "Амур" в матче чемпионата КХЛ

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили хабаровский "Амур" в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде динамовцы выглядели увереннее соперников. Они чаще и острее атаковали. Игроки "Амура", пытаясь сбить наступательный порыв минчан, нарушали правила, из-за этого часто играли в меньшинстве.

Однако счет открыли именно хозяева. На седьмой минуте матча отличился Владимир Бутузов, удачно подхвативший шайбу у своего партнера по команде Александра Полунина. Правда, вели в счете тигры недолго. Через минуту Брэндон Козун завершил точным броском комбинацию, начатую Бреннаном Менеллом и Райаном Спуннером. К этому моменту "зубры" играли в большинстве. До конца стартовой двадцатиминутки хоккеисты обеих команд не раз испытывали на прочность вратарей и оборону друг друга, но шайба упорно не шла в ворота.

Во втором периоде игра выровнялась, хабаровчане опасно атаковали, заставляя оборону минчан и вратаря трудиться не покладая рук. Но стоит отметить безошибочную игру Доминика Фурха. Минчане, впрочем, о контратаках также не забывали, периодически тревожа голкипера "тигров" Евгения Аликина. Но до второго перерыва счет не изменился.

В третьем периоде "Амур" владел преимуществом, однако хоккеисты дальневосточной команды действовали несколько академично, и их ходы в атаке легко читались минчанами. В то же самое время "зубры" остро контратаковали. В одном из таких моментов Шейн Принс вывел минскую дружину вперед. "Тигры" сдаваться не собирались, усилив натиск на ворота Доминика Фурха, который вновь несколько раз был начеку. Хабаровчане сняли с игры вратаря, но их финальный навал был безрезультатным.

Далее "зубры" отправятся в Нур-Султан, где им 15 ноября будет противостоять местный "Барыс".-0-