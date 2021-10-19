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19 октября 2021, 22:00

Хоккеисты минского "Динамо" победили "Барыс" в матче чемпионата КХЛ

Фото из архива
Фото из архива

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок завершился в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта - 6:5 (2:2, 1:2, 3:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане оказались в роли догоняющих уже на 45-й секунде матча. Хоккеисты "Барыса" как по нотам разыграли молниеносную комбинацию. В ее завершающей фазе Кирилл Савицкий отдал точный пас на забытого возле ворот белорусской дружины Якоба Лилью, который не промахнулся.

Воодушевленные таким ходом событий казахстанские хоккеисты продолжили натиск и на восьмой минуте Якоб Лилья оформил голевой дубль. Сергей Большаков, дебютировавший за столичный клуб, отбил шайбу перед собой и шведский хоккеист воспользовался этой оплошностью голкипера "зубров".

Когда первый период миновал экватор, минчане наконец-то заиграли так, как этого ждали от них болельщики. Эта перемена не замедлила сказаться на результате.

На 11-й минуте встречи "зубры" отыграли одну шайбу. Лукас Бенгтссон бросил по воротам соперников и Артем Демков удачно подставил клюшку. "Динамо" пошло вперед и на 15-й минуте эффектное взятие ворот записал на свой счет Марио Кемпе. Однако шайба засчитана не была. Судьи посчитали, что нападающий минчан сыграл высоко поднятой клюшкой. Впрочем, тревожный звонок для "Барыса" прозвенел.

В оставшееся до перерыва время динамовцы прибавили в скорости и заставили изрядно потрудиться голкипера "Барыса". На последней минуте периода Йони Ортио не смог помочь своему клубу. Маттиас Теденбю мастерски сыграл на добивании после броска Мальте Стремвалля.

Воодушевленные успехом хоккеисты "Динамо" устроили настоящий штурм ворот "Барыса" в дебюте второй трети поединка. Однако все их попытки выйти вперед оказались тщетными. Команда из Нур-Султана, перетерпевшая натиск хозяев льда, смогла заставить минчан нарушить правила. Артем Демков получил 4 минуты за игру высоко поднятой клюшкой. Большинство сильнейшим броском издали реализовал Даррен Дитц.

В конце второго периода команды и вовсе обменялись заброшенными шайбами.

Сначала на 36-й минуте Маттиас Теденбю подставил клюшку под бросок Павла Усова и сравнял счет, а менее чем через минуту Даррен Дитц вновь вывел свою команду вперед.

До второго перерыва шайба практически не покидала зону "Барыса", но гола от своих любимцев минские болельщики не дождались.

Третий период хозяева льда начали осторожными ответами на выпады казахстанцев. Постепенно инициатива перешла к "зубрам", а их соперники действовали на удержание преимущества.

Такая тактика сыграла с командой из Нур-Султана злую шутку. На 46-й минуте шайбу забросил Илья Усов, воспользовавшийся набросом Тейлора Бека на пятак у ворот гостевой дружины. Вратарь и защитники "Барыса" были бессильны.

Вторую половину заключительного отрезка матча команды провели на встречных курсах. Первыми из игры без оглядки га собственные ворота извлекли пользу минчане. За удар клюшкой отказался на скамейке штрафников Якоб Берглунд и Марио Кемпе наказал "Барыс" заброшенной шайбой, сориентировавшись на добивании у чужих ворот. После этого казахстанцы продолжили игру в полном составе, но еще одного года они не избежали. Тайлер Граовац увеличил преимущество "зубров" до двух голов. Шайба от конька форварда срикошетила в конек защитника и оказалась в сетке. На сей раз видеоповтор показал, что минчане отличились в рамках правил. После гола финнский голкипер покинул ворота "барсов". На лед вышел Никита Бояркин.

Воодушевившись наставлениями своего наставника со скамейки запасных, игроки команды из Нур-Султана смогли ответить на заброшенные шайбы минчан.

Якоб Лилья оформил хет-трик, воспользовавшись некоторой неразберихой у ворот белорусского клуба.

Попытки изменить счет со стороны хоккеистов двух команд ни к чему не привели, волевая победа минского "Динамо".-0-

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